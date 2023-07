Zé Celso incentivou criação do teatro mato-grossense nos anos 90, diz diretor do Cine Teatro

Por Suelen Alencar e Rogério Júnior, Centro América FM e g1 MT

O dramaturgo Zé Celso, de 86 anos, que morreu nesta quinta-feira (6), incentivou a criação do teatro em Mato Grosso nos anos 90, de acordo com o diretor do Cine Teatro, Flávio Ferrreira.

Celso morreu após ser internado em São Paulo depois que um incêndio atingiu seu apartamento. Ele é considerado uma figura histórica das artes cênicas e dedicou mais de seis décadas à sua maior obra: o Teatro Oficina.

“É uma grande perda. Nós temos uma ligação com ele, com Cuiabá. Porque nos anos 90 ele esteve aqui e foi um dos precursores do teatro em Mato Grosso. Foi 93 0u 94 ele esteve junto com Cena Onze e a UFMT. Foi muito importante a vinda dele, porque Oficina sempre foi uma referência”, contou.

Segundo Ferreira, o dramaturgo esteve na capital mato-grossense mais duas vezes, sendo uma na pandemia – de forma online – e outra neste ano, também à distância.