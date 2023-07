Hoje tem Rionegro e Solimões na 22ª Expoverde; festa termina no sábado com show de Naiara Azevedo

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A 22ª Expoverde, uma das maiores feiras agropecuárias de Mato Grosso, tem atraído um grande público todas as noites. Para esta sexta-feira (7), a expectativa é que isso se repita e um grande número de pessoas compareça ao Parque de Exposições Marco Antônio Esteves da Rocha para assistirem ao show da dupla Rionegro e Solimões.

De acordo com a programação do Sindicato Rural, realizador da festa, que tem total apoio da Prefeitura de Campo Verde, os cantores sobem ao palco às 23:30.

Antes, porém, haverá outras atrações, como o rodeio em carneiros, com início às 20 horas e às 22 horas a primeira etapa da prova de 3 tambores. Em seguida será realizada mais uma etapa do rodeio em touros, que este ano tem premiação superior a R$ 100 mil e vale vaga para o rodeio de Barretos.

Após o show da dupla Rionegro e Solimões, a animação continuam com o bailão no pavilhão central do parque. A 22ª edição da Expoverde, que faz parte das comemorações dos 35 anos de Campo Verde, termina neste sábado com a final do rodeio, a final da prova de 3 tambores e show com Naiara Azevedo. Os portões do Parque serão aberto às 19h00.