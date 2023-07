Secretário faz avaliação positiva da Saúde Pública ofertada em Campo Verde

Durante a inauguração da nova sede da Unidade Descentralizada de Reabilitação, na manhã desta quinta-feira (6), o secretário de estado de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, fez uma avalição positiva da saúde pública em Campo Verde.

De acordo com o secretário, uma gestão eficiente dos recursos por parte da Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, garante uma excelente qualidade aos serviços prestados à população.

“É bem administrado, com foco principalmente no cidadão. Pensando em prover equipamentos de saúde que possam dar aos servidores um ambiente de trabalho propício e com bons resultados”, destacou.

Gilberto Figueiredo frisou que a qualidade do atendimento ofertado nos serviços de saúde pública do município reflete o modo de trabalhar do prefeito Alexandre Lopes de Oliveira e da secretária Edna Queiroz da Silva, que, enfatizou ele, aplicam os recursos públicos de forma eficiente. “Fazendo grandes entregas, e principalmente, melhorando muito a assistência àqueles que aqui vivem”, pontuou o secretário.

Recursos – Durante sua vista a Campo Verde, o secretário Gilberto Figueiredo anunciou também a liberação de recursos para o Município através do Programa Fila Zero, voltado à realização de cirurgias.

“Nós acabamos de aprovar um novo plano de cirurgias para o Município, na ordem de R$ 1,2 milhão”, informou o secretário. Os recursos, segundo Gilberto Figueiredo, serão aplicados na realização de procedimentos, exames de alta complexidade e cirurgias eletivas.

Na oportunidade, Gilberto Figueiredo comentou que Campo Verde, em se tratando de saúde, está sempre um passo à frente na busca pela oferta de um atendimento cada vez melhor. “O Município foi um dos primeiros a apresentar o plano que já está autorizado começar a ser executado”, destacou.