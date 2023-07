Prefeitura inaugura nova sede da Unidade Descentralizada de Reabilitação

Com a presença do secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo e do prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, a Administração Municipal de Campo Verde inaugurou na manhã desta quinta-feira (6), as novas instalações da Unidade Descentralizada de Reabilitação (UDR).

Antes funcionando em espaço alugado, a UDR passa a atender agora em prédio próprio com 606 metros quadrados, dotado de piscina aquecida para hidroterapia, sala de atendimento psicológico, de fonoaudiologia, terapia ocupacional e de assistência social, além de um amplo espaço para atendimento de fisioterapia para pacientes adultos e uma sala para atendimento de crianças. O prédio conta ainda com vestiário e dependências administrativas.

A UDR funciona agora onde antes estava a Unidade de Saúde da Família Rural 12, que foi ampliada e totalmente reformada.

Para a secretária municipal de Saúde, Edna Queiroz da Silva, as novas instalações representam um ganho no atendimento ofertados à população. “Significa mais qualidades nos serviços, mais segurança, uma entrega imediata para a população. Hoje, uma equipe multidisciplinar consegue atender no mesmo ambiente, onde o mesmo paciente passa por vários profissionais”, observou a secretário Edna Queiroz da Silva.

A secretária enfatizou que, com os investimentos feitos pelo Município, a UDR passou a funcionar em um local adequado. “Inclusive com [um espaço] para crianças, o que antes não tínhamos. Hoje, falar da UDR, dessa inauguração, é dizer que está se entregando qualidade de trabalho, eficiência e os melhores profissionais possíveis. Realmente é muita alegria, é uma honra e uma satisfação muito grande”, completou.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira comentou que o novo ambiente vai incrementar os serviços prestados à população e observou que a procura por atendimentos ofertados pela UDR tem aumentado.

“É uma demanda que tem crescido, mas a municipalidade tem cuidado disso para oportunizar às pessoas que precisam, ambientes como esse: novo e que certamente vai trazer benefícios a esse grupo de pessoas que precisam”, destacou o prefeito.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a Unidade Descentralizada de Reabilitação conta com uma equipe multidisciplinar formada por 6 fisioterapeutas, 4 fonoaudiólogas, 1 assistente social, 5 psicólogos, 1 terapeuta ocupacional e dois auxiliares administrativos. Em médias são realizados 2 mil atendimentos mensais.

