Investimentos do Município em segurança eletrônica reduz índice de furtos e roubos em Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Campo Verde, nos últimos anos, tornou-se referência em segurança pública em Mato Grosso graças aos investimentos que têm sido feitos pela Administração Municipal no sistema de monitoramento eletrônico e na criação de uma secretaria específica para dar apoio aos órgãos de segurança pública.

O município conta com um sistema de videomonitoramento formado por 105 câmeras fixas e móveis (11 delas com leitor OCR), 78 câmeras de moradores interligadas ao sistema de modo colaborativo e 92 câmeras instaladas nos totens de segurança e em escolas da rede pública. Outras 161 câmeras repassadas pelo Governo do Estado por meio do Programa Vigia Mais MT estão sendo instaladas.

Além da criação de uma secretaria específica para dar apoio à Polícia Militar e também à Polícia Civil, e da implantação do sistema de videomonitoramento, Campo Verde foi pioneiro em Mato Grosso na instalação de totens de segurança (foto) e é o único município do estado a contar com esse tipo de dispositivo. 10 deles estão instalados pela cidade, sendo seis em frente a escolas municipais e quatro em pontos estratégicos.

Os totens (foto) são dispositivos blindados, dotados de câmeras de vídeo com capacidade de fazer leitura de caracteres, reconhecimento facial e de cor, além de emitir sinais luminosos e sonoros. Contam também com botão de pânico que, ao ser acionado, conecta o equipamento à central de monitoramento, que, de forma imediata, aciona as forças de segurança, tornando o atendimento da ocorrência mais rápido e eficiente. A central de monitoramento é o coração de todo o sistema e funciona 24 horas por dia.

Todo esse aparato tem resultado na diminuição de ocorrências, na prisão de criminosos, na apreensão de drogas e na recuperação de veículos roubados ou furtados. O sistema de videomonitoramento também tem colaborado com a segurança de toda a região. Recentemente a Polícia Militar fez a apreensão de um carregamento de drogas em Nova Brasilândia que estava em um veículo identificado pelo sistema de monitoramento eletrônico de Campo Verde.

Outro crime que teve sua elucidação auxiliada pelo monitoramento eletrônico de Campo Verde foi o assassinato de um casal em Cuiabá. Ao fugir, o autor dos crimes teve seu carro filmado pelas câmeras instaladas nas entradas e saídas da cidade, o que facilitou sua localização e sua prisão.

De acordo com tenente-coronel Emmanuel Carlos Vieira, comandante da 8ª Companhia de Polícia Militar, ocorrido algum tipo de delito, o Centro de Controle de Operações é acionado para fazer a identificação dos autores e do veículo utilizado no crime. “Após essa identificação o trabalho da Polícia Militar fica muito mais fácil, a gente consegue acionar todas as guarnições e direcionar o policiamento para fazer a prisão dessas pessoas que vêm cometendo crime aqui no nosso município”, destaca.

A eficiência do sistema de videomonitoramento, de acordo com o tenente-coronel, pode ser confirmado por alguns indicadores que atestam a redução de certos tipos de ocorrências. Entre janeiro e junho desse ano, de acordo com o comandante, o número de furtos registrados em Campo Verde teve uma queda de 38%. Houve também redução no número de roubos em 67%. “Essas câmeras vêm auxiliando, e muito, o trabalho da Polícia Militar na questão da preservação da ordem pública”, destaca o tenente-coronel. “Principalmente naquela pronta resposta”, salienta o militar.

Quem também destaca as melhorias proporcionadas pelo sistema de videomonitoramento é o delegado de Polícia Civil, Philipe Pinho. Ele pontua que a segurança eletrônica é um “divisor de águas”. “É algo que é inédito entre os municípios de Mato Grosso e que faz sim, toda a diferença na atuação da Segurança Pública”, enfatizou.

“Nós, enquanto Polícia Civil, utilizamos dessas imagens para verificar suspeitos, fazer reconhecimentos faciais, entre outras funções que a tecnologia embarcada e que toda a central de monitoramento traz. Ou seja, não é só o monitoramento que a Prefeitura está proporcionando, é alta tecnologia em monitoramento”, destaca o delegado.

“Enfim, são inúmeras as possibilidades graças à inteligência artificial. A Prefeitura tem investido no sistema de monitoramento, que tem ajudado a polícia a solucionar os crimes aqui no município de Campo Verde e o resultado a gente está vendo com a redução nas taxas de criminalidade, principalmente no crime de roubo e também no crime de furto”, aponta o delegado.