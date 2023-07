Calçadas e ciclovia melhoram a mobilidade e a qualidade de vida da população

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Administração Municipal de Campo Verde tem investido recursos na realização de obras que, além de melhor a mobilidade, têm aumentado a qualidade de vida dos moradores. Um exemplo são as calçadas e a ciclovia construídas na Avenida São Cristóvão, beneficiando parte do Jardim América e do bairro Recanto dos Pássaros II.

Os investimentos contemplaram a construção de 2.020 metros lineares de calçadas com piso tátil nos dois lados do canteiro central, que foi gramado e recebeu o plantio de árvores. Também foi construída uma ciclovia com 850 metros de extensão.

“O trabalho que foi feito deixou o local ideal para caminhadas no final de tarde ou simplesmente relaxar andando de bicicleta. Isso é mais qualidade de vida”, comentou o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira.

As calçadas e a ciclovia foram inauguradas no último dia 7, como parte do calendário e inaugurações do aniversário de Campo Verde e, de acordo com o prefeito, serão feitos novos investimentos para que esse tipo de infraestrutura seja estendido até o bairro Santa Rosa.