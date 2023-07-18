Campo Verde Economia

Vagas de emprego do SINE para esta semana

Posted on 18 de julho de 2023 at 09:27 by Redação
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SINE, no prédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Rua Maceió – Centro

O SINE (Sistema Nacional de Emprego) em Campo Verde, está disponibilizando mais de 10 vagas:  são diversas oportunidades para quem está à procura de emprego.

Segundo a coordenadora Cristiane Araújo, esta semana estão sendo disponíveis mais de 10 vagas de empregos, para várias funções.

Os interessados devem se dirigir até o SINE, lá será efetuado um cadastro, que posteriormente será enviado as empresas solicitantes, que farão a seleção e a futura contratação.

 

 

 

 

 

 

RELAÇÃO DE VAGAS DISPONIVEIS NO SINE / CAMPO VERDE, HORARIO DE ATENDIMENTO DAS 07:00 AS 11:00 e das 13:00 as 17:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.

AGENTE DE PÁTIO 1
AGENTE DE VENDAS E SERVIÇOS 1
AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS 3
AJUDANTE DE MOTORISTA 1
ANALISTA DE LABORATÓRIO QUÍMICO 1
ANALISTA DE PCP (PROG.E CONTROLE DE PRODUÇÃO 1
APLICADOR AGRÍCOLA 1
ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO 1
ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 3
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1
ASSISTENTE ENGENHARIA (ESTÁGIO) 1
ATENDENTE DE BAR 1
ATENDENTE BALCONISTA 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1
AUXILIAR NA LINHA DE PRODUÇÃO 17
AUXILIAR DE MAT.EDIFICAÇÕES (SERV.GERAIS) 1
AUXILIAR DE OPERAÇÃO 1
AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO 2
BANHISTA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 2
BORRACHEIRO 2
CAMAREIRA DE HOTEL 1
CARPINTEIRO DE OBRAS 2
CLASSIFICADOR DE GRÃOS 5
COSTUREIRA GERAL 1
COZINHEIRO DE RESTAURANTE 2
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES 2
EMPREGADO DOMÉSTICO DE SERVIÇOS GERAIS 3
ENGENHEIRO CIVIL 1
GERENTE ADMINISTRATIVO 1
GERENTE DE PLANEJAMENTO E ESTÁTISTICAS 1
LUBRIFICADOR DE MÁQ.AGRÍCOLA 1
MESTRE DE OBRAS 1
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 1
MOTORISTA DE CAMINHÃO 9
MOTORISTA ENTREGADOR 3
OFICIAL CARPINTEIRO 1
OFICIAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (SERVIÇOS GERAIS) 11
OPERADOR DE CALDEIRA 1
OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 19
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS EM GERAL 1
OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 2
OPERADOR DE UTILIDADE (DIST.COMBUSTÍVEL) 1
PEDREIRO 5
PINTOR DE OBRAS 1
PROFESSOR DE INFORMÁTICA 1
PROFESSOR DE TÉCNICAS AGRÍCOLAS 3
PROFESSOR DE TÉCNICAS INDUSTRIAIS 1
RECEPCIONISTA SECRETÁRIA 1
REPOSITOR DE MERCADORIAS (SUPERMERCADOS) 2
SERVENTE DE OBRAS 8
SOLDADOR 1
TÉCNICO ELETRICISTA 1
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO 4
TÉCNOLOGO EM ALIMENTOS 1
TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TRANSPORTE 1
TORNEIRO MECÃNICO 1
TRABALHADOR AGROPECUÁRIO GERAL 5
TRABALHADOR NA PECUÁRIA (BOVINOS DE LEITE) 1
TRATADOR DE EQUINOS 2
VAQUEIRO 1
VENDEDOR DE SERVIÇOS 1
VENDEDOR PACISTA (EXTERNO) 2

Vagas podem sofrer alterações de Status à qualquer momento.

Trabalhador, você também poderá verificar as vagas disponíveis no posto do SINE / CAMPO VERDE através do endereço https://novo.campoverde.mt.gov.br/vagas/ aplicativo SINE fácil, e em nossa página no facebook (SINE CAMPO VERDE). Para mais informações enviar mensagem no whatsapp (66) 99656-9279 ou ligar no telefone (66) 3419-2426