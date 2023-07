Intervenção suspende contrato com empresa investigada por suspeita de associação criminosa e pagamentos irregulares em Cuiabá

A intervenção do governo estadual na Saúde de Cuiabá está em vigor desde março deste ano, quando o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) autorizou o pedido do Ministério Público. No mês passado, o tribunal estendeu o prazo da intervenção até o final deste ano.

A investigação da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (Deccor) revelou que o pagamentos dos serviços médicos eram feitos de maneira irregular pelos servidores da pasta para beneficiar a empresa contratada, que não tinha endereço físico.

A polícia analisou os processos de pagamentos de novembro e dezembro de 2022, e de janeiro deste ano feitos pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá para a empresa contratada, cujo objetivo era prestar serviços médicos na capital.

O Gabinete de Intervenção informou que mais de R$ 1 milhão foi descontado e a atual gestão passou a notificar rotineiramente a má prestação de serviços da empresa, o que não acontecia antes.

Os pagamentos foram fiscalizados pelo Gabinete, que descontou todos os pagamentos lançados sem comprovação em notas fiscais.

Em nota, a Prefeitura de Cuiabá informou que não foi notificada sobre a operação e que refuta qualquer conduta irregular e colabora com as autoridades na investigação.

A administração pública ainda disse que a empresa terceirizada está sob atuação do Gabinete de Intervenção e coube à eles deliberar sobre a continuidade do serviço nas quatro Unidades de Pronto Atendimento Médico (UPAs) neste ano.