Foragido desde 2007 por estuprar enteada em São Félix do Araguaia (MT) é preso pela Polícia Civil no Pará

Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava com a prisão preventiva decretada pela 2ª Vara Criminal de São Félix do Araguaia desde o período de investigação do crime. Com a confirmação do paradeiro dele, foi solicitado o cumprimento do mandado de prisão.

O foragido foi encaminhado a uma unidade prisional e aguarda a transferência de volta para Mato Grosso.

Operação Ámon