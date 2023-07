Inauguradas obras de reformas da Escola Estadual Ledy Anita Brescancim

Com a presença de diversas autoridades, foram inauguradas na última terça-feira (4) as obras de reformas da Escolas Estadual Ledy Anita Brescancim, localizada no bairro São Miguel. Os investimentos permitiram uma revitalização geral no prédio, que ganhou nova fachada, nova pintura, melhorias nos banheiros e refeitório e também no pátio e nas salas de aula. Uma pequena praça foi construída na área externa da escola.

“Foi um desafio muito grande a reforma com os alunos em sala, mas vencemos e hoje só temos que agradecer pelo investimento feito na nossa escola. Nossos alunos precisavam”, disse a diretora Alessandra Abade. Além da reforma estrutural, a Escola Ledy Anita Brescancim recebeu também novos mobiliários.

Criada em 2010, o nome da escola é uma homenagem à mãe do ex-prefeito Dimorvan Alencar Brescancim. O ex-gestor esteve presente à cerimônia de inauguração das obras de reformas e lembrou que sua mãe tinha como sonho ser professora, porém não pode realizá-lo devido a um problema de saúde que a deixou surda aos 15 anos.

“Acredito que a homenagem feita pela Assembleia [Legislativa] e pelo governo Blairo Maggi à época [da inauguração da escola], completa algo que é tão presente nas nossas vidas hoje, que é a família querer transferir para a escola a educação do filho. E minha mãe foi uma exemplar educadora dos filhos, cobrando limites, cobrando estudo”, lembrou o ex-prefeito Dimorvan. Ledy faleceu em 2005.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira destacou o cumprimento do cronograma para a execução e a qualidade das obras. “Uma preocupação nossa é nos dedicar ao máximo para que as obras sejam entregues dentro prazo previsto”, destacou, enfatizando que um ambiente adequado, com qualidade e conforto, interfere positivamente no aprendizado dos alunos.

“Nós, quando temos uma estrutura devidamente bem organizada, bem pintada, com ar-condicionado, naturalmente o aluno se sente melhor”, observou o prefeito. “Quando você tem uma estrutura técnica que também é boa, você forma a escola atrativa”, enfatizou. “Nós acreditamos sim, que um ambiente escolar interfere na melhoria, no melhor aprendizado e consequentemente no desempenho do aluno”, frisou.

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, informou que foram investidos R$ 3 milhões na reforma da Escola. “Nós investimos os recursos da melhor forma e, aqui em Campo Verde, é isso que está acontecendo”, destacou. “Agora é trabalhar bastante para garantir os resultados do ensino, da aprendizagem, dos nossos estudantes”, frisou. Mais duas escolas da Rede Estadual de Educação estão sendo reformadas e ampliadas e outras duas reconstruídas em Campo Verde.

O vice-governador Otaviano Pivetta, que também participou da cerimônia de inauguração, comentou que sua presença foi uma forma de agradecimento pela parceria do Município e pelo empenho da direção e funcionários da escola na execução das obras. “Aonde tem prefeitos dinâmicos, capazes, o Estado agradece e está aberto para fazer parceria e convênio em todas as áreas”, disse ele. “Nós, governo do Estado, [governador] Mauro Mendes, que eu represento hoje aqui, somos gratos aos prefeitos que nos ajudam a reformar, a entregar à sociedade as obras e serviços que são obrigações do Estado de Mato Grosso”, frisou.