Justiça revoga prisão de 15 investigados em esquemas de sonegação fiscal em MT

A Justiça revogou a prisão dos 15 investigados da “Operação Salmonidae” suspeitos de envolvimento em um esquema de sonegação fiscal no comércio de pescado em Cuiabá e Várzea Grande, região metropolitana da capital. De acordo com as investigações, as empresas de fachada eram usadas para venda de salmão, frutos do mar e peixes com valores abaixo do mercado.