Em evento, Prefeitura de Campo Verde apresenta empresas que investirão mais de R$ 380 milhões no município

Como parte das comemorações dos 35 anos de emancipação de Campo Verde, a Prefeitura Municipal apresentou na noite de terça-feira (4), 12 empresas que juntas investirão R$ 387 milhões no Município. O evento, que teve a presença do vice-governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, foi realizado no Centro de Eventos Famigliano, e contou com a participação de empresários e lideranças locais.

Os investimentos, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município, serão na área de produção de proteína animal, biodiesel, fios; shopping, comércio de máquinas agrícolas, condomínio residencial, logística, moda e geração de energia fotovoltaica. Juntos, os empreendimentos vão gerar 467 empregos diretos e outros 1,4 mil indiretos.

Conforme informou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, parte dos investimos, algo em torno de R$ 208 milhões, será feita por empresas que já estão instaladas em Campo Verde e estão ampliando suas plantas. Juntas, vão gerar 277 novos postos de trabalho.

O restante dos investimentos é de empresas que escolheram Campo Verde para se instalarem, como o Grupo Toniato, que atua no setor de logística e está implantando um grande centro de distribuição. O maior investimento será da Cooperfios, que está duplicando a sua planta fabril. Investimentos de 130 milhões que vão gerar 90 empregos diretos e outros 270 indiretos. A (Re)Energisa, subsidiária da Energia, está investindo R$ 50 milhões na implantação de uma usina de geração de energia solar, que vai criar 40 postos de trabalho.

CEO e diretor presidente do Grupo Toniato, André Luiz Façanha comentou que além da localização favorável de Campo Verde, o trabalho de convencimento e de divulgação do potencial do Município feito pelo prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, também pesaram na hora da escolha.

“Ele foi o grande responsável da nossa tomada de decisão para nos instalarmos aqui”, frisou Façanha. O CEO informou também que o Centro de Distribuição deve entrar em operação até o final do ano. “E eu quero, já no próximo ano, estar lançando a ampliação, a duplicação da nossa planta aqui”, informou.

Vice-governador do Estado, Otaviano Pivetta também destacou o trabalho desenvolvido pelo prefeito Alexandre Lopes na divulgação do potencial do Município e na atração de novos empreendimentos. “Ele defende com unhas e dentes a missão que lhe foi dada. Ele é determinado. A causa dele é Campo Verde”, disse.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira desejou boas vindas às novas empresas, agradeceu os investimentos que estão sendo feitos pelas empresas que já estão no município e ressaltou a importância do evento, que permite o debate relativo ao crescimento econômico e social, que, segundo ele, às vezes e mal interpretado pela sociedade.

“Muitas vezes se pensa que o crescimento empresarial ou industrial ocorre apenas com um estalar de dedos, ou a simpatia de um prefeito é capaz de fazer isso ou não”, observou. “Ledo engano. Na verdade, existe algo muito mais complexo. Existe uma coisa chamada viabilidade econômica”, observou ele. “Mas Mato Grosso é um estado muito grande e o município de Campo Verde, com suas várias vocações, tem chegado a um momento em que ele acaba sendo procurado”, enfatizou, lembrando que o a cidade é o maior polo têxtil do estado e grande produtor de matéria-prima para setor de tecelagem.

O gestor destacou ainda que Campo Verde vive um momento diferenciado, tanto na oferta de opções de investimentos quanto na capacitação da mão-de-obra e nos incentivos fiscais. “Nós estamos muito contentes por poder olhar para os senhores e as senhoras”, disse o prefeito dirigindo-se aos presentes. “E saber que vocês trarão benefícios ao município de Campo Verde. E o Poder Público está aqui, para levar inspiração, inspiração para quem empreende, inspiração para quem investe e inspiração para aquele que gera no município renda, divisas, com a suas ações industriais, comerciais ou qualquer outro ramo de atividade”, disse o prefeito.

Veja quais são as empresas que estão ampliando seus investimentos no município: Bom Futuro/Sacciata, JBS Biodiesel, Cooperfios, Grupo Princesa, Suinutri/União Avícola e Cooperfibra.

As empresas que estão se instalando em Campo Verde são: Grupo Toniato, (Re)Energisa, Erosaine Máquinas, Prime Shopping, Condomínio Praças de Campo Verde e Shopping Atacado da Moda.