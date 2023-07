Empresários pernambucanos ligados ao setor do vestuário conhecem o potencial têxtil de Campo Verde

Um grupo de empresários ligados ao setor do vestuário, da cidade de Santa Cruz do Capiberibe, no agreste pernambucano, está em Campo Verde para conhecer o potencial da indústria têxtil do município.

Na noite de terça-feira (4), eles participaram do evento promovido pela administração municipal onde foram apresentadas as novas empresas que estão investindo no município e aquelas que, já instaladas em Campo Verde, estão ampliando suas plantas.

Síndico do Moda Center, um centro de comercialização de confecções em Santa Cruz do Capibaribe que chega a receber 150 mil visitantes em uma semana, Tales Nery Maia explica que a cidade é um dos maiores polos de fabricação de roupas, exportando para todos os estados brasileiros. Há menos de dois meses o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira esteve em Santa Cruz do Capibaribe, fato que incentivou a visita do grupo a Campo Verde.

Maia destacou a atuação do prefeito na prospecção de investimentos para o município. “A realidade [é] que a gente enxerga aqui, uma possibilidade de investimento”, observa Maia.

Segundo ele, muitos comerciantes de tecidos que atuam em Santa Cruz do Capibaribe, também produzem e, para isso, consomem a pluma e o fio produzidos em Campo Verde. “Então é interessante trazer esse pessoal para cá, para. De repente fazer um canal mais estreito entre esse pessoal das malharias, quem produz, como também a gente entender uma ´malha´ logística que pode ter aqui para escoarmos melhor nossos produtos acabados”, explicou ele.

De acordo com Maia, uma das possibilidades é a implantação de uma central de vendas e de distribuição do vestuário produzido na cidade pernambucana, para atender de maneira mais estratégica os mercados consumidores do Mato Grosso do Sul, Goiás e de outros estados da região Norte do país.

“Bem como ter um acesso mais fácil para o Sul e o Sudeste”, observa ele, acrescentando que o Centro-Oeste e, consequentemente Campo Verde, favorece as exportações para outros países da América do Sul. Outro fator favorável apresentado por Maia para a consolidação de possíveis investimentos, é a implantação da Ferrovia Senador Vicente Vuolo, que, segundo ele, pode favorecer o transporte da produção desde a origem até o consumidor final.