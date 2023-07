Expoverde começa hoje com show de Wesley Safadão, queima de fogos e rodeio em touros

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Com total apoio da Prefeitura de Campo Verde e realizada pelo Sindicato Rural, a 22ª Expoverde, uma das maiores feiras agropecuárias de Mato Grosso, começa hoje (4) no Parque de Exposições Marco Antônio Esteves da Rocha.

De acordo com os organizadores, o Parque será aberto às 19h00. A entrada é gratuita todos os dias. Às 20h40 será realizada a abertura oficial do evento, com queima de fogos e discurso das autoridades. Em seguida terá início o rodeio em touros.

O ponto alto do primeiro dia da 22ª Expoverde será o show nacional com o cantor Wesley Safadão, um dos maiores nomes da atualidade. O artista sobe ao palco após o término do rodeio. Depois do show, a festa continua com bailão no pavilhão central do Parque.

A Expoverde continua amanhã (6), com rodeio em touros, mostra de máquinas agrícolas, exposição de pequenos e grandes animais, e show com o cantor Murilo Huff. Na sexta-feira (7) o show nacional será com a dupla Rionegro e Solimões. Haverá também show baile no pavilhão central do Parque.

A 22ª Expoverde termina no próximo sábado (8), com a final do rodeio em touro e show nacional com a cantora Naiara Azevedo e bailão no pavilhão central.