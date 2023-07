Campo Verde receberá dois médicos do Programa “Mais Médicos”

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O Governo Federal começou a enviar aos municípios de Mato Grosso os médicos do Programa Mais Médicos. Campo Verde vai receber dois profissionais.

De acordo com a secretária municipal de Saúde e vice-prefeita Edna Queiroz da Silva (foto), os novos médicos vão atender nas Unidades Básicas de Saúde.

Um deles já está atendendo na UBS do bairro São Miguel. “O outro será lotado na Unidade de Saúde do Recanto do Bosque. Ele começa a trabalhar na próxima semana”, informou a secretária. “Porém, eles atuarão de forma revezada, cobrindo férias e na zona rural. Eles serão aproveitados conforme a nossa necessidade”, ressaltou ela.

De acordo com a secretaria Municipal de Saúde, 17 profissionais atendem na gestão estratégica nas seguintes especialidades: ginecologia, pediatria, ortopedia, cardiologia, psiquiatria, dermatologia e endocrinologia. Na saúde de atenção básica são 16 médicos que atendem em 16 Unidades Básica de Saúde.