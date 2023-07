Amiga de adolescente morto em chacina no Beco do Candeeiro há 25 anos relembra momentos antes do crime em Cuiabá

Por Rogério Júnior, g1 MT

A morte a tiros de três adolescentes de 13, 15 e 16 anos em pleno Centro Histórico de Cuiabá, na Rua 27 de Dezembro, conhecida como Beco do Candeeiro, completou 25 anos nesta segunda-feira (10). A amiga deles, Rubia Cristina de Jesus Silva, então com 16 anos, relembrou ao g1 que havia combinado com eles, na noite da chacina, que iria esperá-los no posto de saúde do Bairro Pedregal, onde costumavam se reunir, mas nunca chegaram ao local combinado.

Ela disse que ficou sabendo da chacina por um outro menino que também andava com o grupo, afinal eles eram todos garotos e garotas das ruas da capital. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.

“Ele foi para o centro arrumar dinheiro e pediu para eu esperar. No posto de saúde do pedregal, o posto estava abandonado e a gente ficava lá. [Soube da notícia] através de um menino que estava pelo centro”, relembrou.

A mãe de uma das vítimas, Albina Rodrigues de Arruda, contou ao g1 que, até hoje, nada foi feito em relação à investigação e o sentimento de impunidade dá lugar à indignação.

“É uma grande indignação por tamanho descaso por parte da sociedade, que foram crianças brutalmente assassinadas e até hoje nada foi feito em prol delas. O maior sentimento é que meu filho era um menino bom, era estudioso, não era brigão, não era desobediente, era um menino de coração bom. O maior defeito que ele tinha era que gostava de inventar apelido não sei da onde ele achava tantos apelidos nos colegas de infância”, contou.