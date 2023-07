Águas de Campo Verde investe em tecnologia de geofonamento para identificar vazamentos nas redes de abastecimento

A iniciativa é uma das ações de combate a perdas de água desenvolvida pela concessionária e realizada periodicamente no município

Para reduzir as perdas de água tratada no sistema de abastecimento e garantir a segurança da distribuição, a Águas de Campo Verde investe constantemente em ações preventivas na cidade, como o minucioso trabalho de fiscalização por meio da tecnologia de geofonamento. O equipamento permite detectar e filtrar ruídos no subsolo, apontando prováveis vazamentos não visíveis nas redes de água.

A iniciativa é uma das ações de combate a perdas de água desenvolvida pela concessionária e realizada periodicamente no município. Com o geofone, aparelho que possui função parecida com a do estetoscópio de médico, técnicos percorrem as ruas, monitorando as redes de abastecimento em busca de vazamentos que não aparecem no asfalto.

Ao constatar vazamentos, equipes de manutenção da concessionária entram em ação para fazer os reparos na rede de distribuição, com o objetivo de conter as perdas de água tratada e evitar novos rompimentos nas tubulações. “O geofonamento é uma tecnologia que permite identificar vazamentos nas tubulações de água de forma rápida e precisa. Utilizando sensores acústicos, é possível captar o som produzido pelos vazamentos e localizá-los. Essa abordagem permite que os profissionais identifiquem os pontos críticos e ajam de maneira direta, minimizando os transtornos à população”, explica o supervisor de serviços da Águas de Campo Verde, Luan Araújo.

Ele ainda reforça que a concessionária não tem medido esforços para promover avanços nos serviços prestados na cidade. “Estamos aperfeiçoando cada vez mais nosso método de trabalho, buscando soluções inovadoras nos sistemas de água e esgoto para atender às necessidades da comunidade. Nosso objetivo é aprimorar a qualidade e a eficiência desses serviços essenciais, além de contribuir para o crescimento econômico, social e ambiental”, enfatiza o supervisor.

Entre as ações implantadas pela Águas de Campo Verde para a redução de perdas, estão o trabalho de vistoria para identificar a prática de ligações clandestinas de água, que prejudicam o abastecimento no município, setorizações dos sistemas, monitoramento de volumes de água produzidos e níveis de reservatórios, modernização do parque de hidrômetros e vistorias em galerias de águas pluviais e poços de visita de esgoto. Essas iniciativas permitem um controle mais eficiente dos recursos hídricos, garantindo o seu uso sustentável e maior oferta de água para os moradores.

Além dos investimentos em tecnologias, a empresa tem buscado aprimorar a conscientização e a educação da comunidade em relação ao uso responsável da água. Programas de educação ambiental são desenvolvidos na cidade com o objetivo de conscientizar os moradores sobre a importância da preservação dos recursos hídricos e promover práticas sustentáveis ​​no consumo de água e no descarte adequado do esgoto.

CANAIS DE ATENDIMENTO

A população também pode contribuir com a redução das perdas de água. Ao perceber qualquer vazamento ou identificar algum problema na rede de distribuição de água, entre em contato com a concessionária por meio dos seguintes canais: atendimento no 0800 647 6060 para ligações (24h por dia) e/ou mensagens de textos pelo WhatsApp (7h às 22h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados), além do aplicativo Águas App e os Serviços Online, que pode ser acessado no site www.aegeamt.com.br. A empresa reforça que a participação dos moradores tem sido importante na localização dos vazamentos em vias públicas.