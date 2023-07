Jovem de 22 anos é resgatado com vida após ser amarrado em mata; seis suspeitos são presos em MT

Por g1 MT

Um jovem de 22 anos foi resgatado após ser amarrado em uma região de mata em Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá, de acordo com a Polícia Civil, nessa segunda-feira (3). Ao todo, seis suspeitos foram presos e um adolescente apreendido por envolvimento no crime.

Inicialmente a Polícia Civil foi acionada para localizar um veículo que estava envolvido em um sequestro ocorrido na noite de sábado (1º), quando uma vítima foi sequestrada e jogada à força dentro de um carro.