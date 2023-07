“Descomplicando o Marketing” chega à Campo Verde em julho

Palestra vai ensinar empreendedores a ‘traduzir’ termos complicados do marketing digital

Assessoria

Funil de vendas, Inbound, design thinking, posicionamento de mercado, público-alvo, branding e storytelling. Esses são alguns jargões publicitários ouvidos com frequência hoje em dia. Mas como e quando aplicar cada um deles? para vendas, visibilidade, engajamento e lançamento de produto. Para falar sobre isso o professor, empreendedor e publicitário Eudon Jorge chega a Campo Verde, (13.07), com o painel “‘Descomplicando o Marketing”.

A palestra, leve e didática, vai ajudar empresários e empreendedores a traduzir a linguagem complicada do marketing.

O encontro é indicado, principalmente, para profissionais autônomos que coordenam e executam o trabalho de marketing da própria marca, como médicos, arquitetos, psicólogos, fisioterapeutas, advogados, dentistas, dentre outros. Além disso, é recomendado também para estudantes de publicidade e propaganda, vendedores, gerentes e empreendedores em geral.

QUEM: Com mais de 20 anos de experiência na área, atualmente mestrando em Marketing Internacional pela ESPM, Eudon explica que as expressões técnicas do marketing digital podem ser ‘traduzidas’ de maneira muito mais simples.

“Os participantes do curso terão uma explicação direta e objetiva dos termos mais utilizados do marketing, da comunicação e da internet. O marketing é uma ferramenta indispensável para quem vende pela internet. Os benefícios são inúmeros: melhor relacionamento com os clientes, presença online mais forte, construção de autoridade na área, tudo isso ajuda no crescimento das vendas”, resumiu.

QUANDO?

Anote na agenda: dia 13 de julho, a partir das 19h, no Auditório do CEMP, Centro Empresarial de Campo Verde.

A palestra também será transmitida pela internet. Inscrições e mais informações pelo link: https://www.sympla.com.br/ evento/descomplicando-o- marketing-de-empresas-e- pequenos-negocios/1996433

Serviço:

O que: Palestra “Descomplicando o Marketing”

Quando: 13 de julho de 2023.

Horário: A partir das 19h.

Onde: Auditório do CEMP, Av. Campo Grande, 328 – Jardim Cidade Verde, Campo Verde – MT.

Investimento: R$ 132,00 (inteira) | R$ 66,00 (meia-entrada) / (online)