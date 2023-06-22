Campo Verde Economia

Vagas de emprego do SINE para esta quinta-feira (22)

Posted on 22 de junho de 2023 at 09:11 by Redação
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SINE, no prédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Rua Maceió – Centro

O SINE (Sistema Nacional de Emprego) em Campo Verde, está disponibilizando mais de 10 vagas:  são diversas oportunidades para quem está à procura de emprego.

Segundo a coordenadora Cristiane Araújo, esta semana estão sendo disponíveis mais de 10 vagas de empregos, para várias funções.

Os interessados devem se dirigir até o SINE, lá será efetuado um cadastro, que posteriormente será enviado as empresas solicitantes, que farão a seleção e a futura contratação.

 

 

 

 

 

 

RELAÇÃO DE VAGAS DISPONIVEIS NO SINE / CAMPO VERDE, HORARIO DE ATENDIMENTO DAS 07:00 AS 11:00 e das 13:00 as 17:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.

AÇOUGUEIRO 2
AGENTE DE VENDAS E SERVIÇOS 2
AJUDANTE AUXILIAR DE LANCHONETE 1
AJUDANTE AÇOUGUEIRO 1
AJUDANTE DE OBRAS 10
ANALISTA ADMINISTRATIVO 1
ANALISTA DE PCP (PROG.E CONTROLE DE PRODUÇÃO 1
ANALISTA LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE 1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1
ATENDENTE BALCONISTA 2
ATENDENTE DE BAR 1
ATENDENTE DE LANCHONETE 1
ATENDENTE DE LOJAS 1
ATENDENTE DE MESA(GARÇONETE) 2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1
AUXILIAR NA LINHA DE PRODUÇÃO 19
AUXILIAR DE OPERAÇÃO 1
AUXILIAR DE LIMPEZA 1
AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO 2
CASEIRO 1
CHAPEIRO 1
CONSULTOR DE VENDAS 3
COSTUREIRA GERAL 1
COZINHEIRA GERAL 1
COZINHEIRO SALGADOR 1
EMPREGADO DOMÉSTICO DE SERVIÇOS GERAIS 3
ENCARREGADO DE OBRAS 1
FRENTISTA 1
GERENTE DE PLANEJAMENTO E ESTÁTISTICAS 1
INSTALADOR REPARADOR DE LINHAS (INTERNET) 1
JARDINEIRO 1
LUBRIFICADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 1
MONITOR EXTERNO DE ALARMES 2
MONTADOR 3
MOTORISTA ENTREGADOR 1
OFICIAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (SERVIÇOS GERAIS) 2
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (AGROPECUÁRIO) 1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 7
OPERADOR DE MÁQUINAS DE CENTRIFUGAR 1
OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 1
REPOSITOR DE MERCADORIAS (SUPERMERCADOS) 4
SAFRISTA 21
SALGADEIRO 2
SERVENTE DE OBRAS 5
SOLDADOR 2
SUPERVISOR DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS 1
TÉCNICO CONSTRUÇÃO CIVIL 1
TÉCNICO ELETRÔNICO 1
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO 3
TRABALHADOR NA PECUÁRIA (BOVINOS DE LEITE) 1
TRABALHADOR NA CULTURA DE HORTALIÇAS 3
VAQUEIRO 1
VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA 3
VENDEDOR INTERNO 2
VENDEDOR ORÇAMENTISTA 1
VENDEDOR PACISTA (EXTERNO) 2

 

Vagas podem sofrer alterações de Status à qualquer momento.

Trabalhador, você também poderá verificar as vagas disponíveis no posto do SINE / CAMPO VERDE através do endereço https://novo.campoverde.mt.gov.br/vagas/ aplicativo SINE fácil, e em nossa página no facebook (SINE CAMPO VERDE). Para mais informações enviar mensagem no whatsapp (66) 99656-9279 ou ligar no telefone (66) 3419-2426