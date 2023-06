Monitor da Violência: 370 pessoas são assassinadas nos 5 primeiros meses deste ano em MT

Por g1 Mato Grosso registrou 370 homicídios dolosos – quando há intenção de matar – nos cinco primeiros meses deste ano, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp-MT). Os dados fazem parte do Monitor da Violência, divulgado pelo g1 nessa terça-feira (20). De janeiro a maio deste ano, o estado também registrou quatro roubos seguido de morte e uma lesão corporal seguida de morte, conforme a Sesp. (Veja gráfico com mais detalhes abaixo).

Em âmbito nacional, o número de assassinatos continua em queda em 2023, segundo o índice nacional de homicídios criado pelo g1, com base nos dados oficiais de 26 estados e do Distrito Federal.

Foram 10,2 mil assassinatos nos três primeiros meses deste ano, o que representa uma baixa de 0,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

Estão contabilizadas no número as vítimas dos seguintes crimes:

homicídios dolosos (incluindo os feminicídios)

latrocínios (roubos seguidos de morte)

lesões corporais seguidas de morte

Em 2022, o Brasil teve uma queda de 1% no número de assassinatos, como apontou um levantamento exclusivo do Monitor da Violência. Foram 40,8 mil mortes violentas intencionais no país no ano passado, o menor número de toda a série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública pelo segundo ano seguido.

Segundo especialistas do FBSP e do NEV-USP, o menor número de mortes é motivado por um conjunto de fatores, incluindo: mudanças na dinâmica do mercado de drogas brasileiro; maior controle e influência dos governos sobre os criminosos; apaziguamento de conflitos entre facções; políticas públicas de segurança e sociais; e redução do número de jovens na população.

Os dados do primeiro trimestre de 2023 apontam que:

houve 10,2 mil assassinatos nos primeiros três meses deste ano, pouco mais de 70 mortes a menos que no mesmo período de 2022 ;

; na contramão do país, 14 estados registraram alta nas mortes ;

; já outros 13 tiveram queda nos registros ;

; Roraima teve a maior queda: 23,8%;

teve a maior queda: 23,8%; Amapá teve o maior aumento nos crimes: 87%;

teve o maior aumento nos crimes: 87%; todas as regiões do país tiveram queda de assassinatos, com exceção do Sudeste.