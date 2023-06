Tribunal de Contas investiga suposta fraude no pagamento de R$ 2,2 milhões a Prefeitura de Acorizal (MT)

Em nota, o banco afirmou que está colaborando com as investigações e que tem se colocado à disposição das autoridades competentes para prestar todas as informações necessárias à apuração do caso.

O g1 entrou em contato com a prefeitura do município, mas não obteve retorno até esta publicação.

A suspeita é de que o sistema de guias do banco tenha sido fraudada internamente para pagamentos superfaturados à prefeitura, com possível envolvimento de funcionários do banco.

O conselheiro responsável pelo caso determinou uma inspeção no local e auditores da Corte de Contas já iniciaram os trabalhos de apuração.