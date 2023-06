Motorista morre em acidente envolvendo três veículos em MT

O motorista da picape, Alexandre Ramos de Arruda, morreu ainda no local do acidente.

O condutor da caminhonete, segundo a polícia, apresentava fortes dores no braço e foi encaminhado à UPA. Ele disse aos policiais que os veículos que estavam se rebocando não apresentavam iluminação e que no sentido contrário um carro estava com a luz alta, dificultando a visibilidade dele e ocasionando a batida.

Já o motorista do carro de passeio relatou que estava ajudando no reboque, utilizando uma corda e transitando pelo acostamento, quando percebeu a forte batida que jogou seu veículo para outra pista.