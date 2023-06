Temperatura deve cair e previsão é de até 9°C nesta terça em Cuiabá; confira outras cidades

A previsão do tempo para esta semana é de queda na temperatura em Cuiabá. De acordo com o Climatempo, terça-feira (13) será o dia mais frio e pode registrar mínima de 9°C. Porém, já nesta segunda-feira (12), o tempo amanhece fresco, com mínima de 20°C e 80% de chance de chuva durante a tarde e no período da noite.