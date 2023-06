Homem é preso suspeito de matar colega com golpes de foice

Do: MidiaNews

Assassino usou trator da propriedade para fugir; crime aconteceu na manhã de domingo (11)

Um homem de 33 anos foi preso na manhã de domingo (11) suspeito de ter assassinado um colega de trabalho no Distrito de Bauxi, em Rosário Oeste (a 104 quilômetros de Cuiabá).

Conforme a Polícia Militar, a Patrulha Rural foi acionada para atender a ocorrência. Quando os militares chegaram, a vítima já estava sem sinais vitais. Uma foice possivelmente usada no crime foi encontrada perto do corpo.

Testemunhas disseram à Polícia que os dois eram colegas de trabalho e foram contratados para levantar uma cerca na propriedade. O assassino teria fugido usando um trator.

O veículo usado na fuga foi encontrado abandonado em um assentamento próximo ao local do crime.

Uma pessoa com as mesmas características do suspeito foi visto na Rodovia Estadual MT-160, sentido sul. Com ajuda dos militares de Poconé, o suspeito foi localizado e preso.

O caso é investigado pela Polícia Civil.