Garoto de 12 anos morre afogado em região de chácaras em Cuiabá

Do: MidiaNews

Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros levaram cerca de 10 minutos para encontrá-lo

Um garoto de 12 anos morreu afogado na região do Coxipó do Ouro em Cuiabá, na tarde do último domingo (11). Ele foi encontrado já sem vida pelo Corpo de Bombeiros.

Os militares foram acionados às 14h40 para prestarem atendimento na Chácara Paraíso.

Após cerca de dez minutos de buscas feitas por mergulhadores, os bombeiros encontraram o garoto no fundo da água.

Um boletim de ocorrências foi registrado.

O corpo foi entregue à perícia para que as medidas cabíveis sobre o caso possam ser tomadas.