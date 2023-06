Programa “Eu e Você na Construção da Paz”, desenvolvido em Campo Verde, representa o TJ de Mato Grosso no Prêmio Innovare

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O Programa “Eu e Você na Construção da Paz”, que tem entre suas ações o “Círculo de Construção de Paz”, desenvolvido com alunos das escolas da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino, está representando o Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Prêmio Innovare. Criado em 2004 o prêmio tem como objetivo identificar, divulgar e difundir práticas que contribuam para o aprimoramento da Justiça no Brasil.

Na manhã desta sexta-feira (16), a representante do Prêmio Innovare em Mato Grosso, Rubia Salah Ayoub e o juiz coordenador do Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (NugJur) e juiz auxiliar da presidência do TJMT, Túlio Dualibi Alves Souza, estiveram em Campo Verde para conhecer o que é o Programa e o “Círculo de Construção de Paz”, prática que visa melhorar o relacionamento interpessoal dos alunos por meio de dinâmicas que enfocam a convivência e o aprender a ouvir; a compreensão de conflitos e os valores humanos essenciais.

O Programa “Eu e Você na Construção da Paz” foi transformado em uma política pública municipal através da Lei número 2866/22, aprovada pela Câmara de Vereadores e, além da Secretaria Municipal de Educação, envolve também o Poder Judiciário, o Ministério Público, e as Secretarias Municipais de Saúde e de Assistência Social.

O coordenador do NugJur destacou que o Programa é uma política pública consistente, amparado por uma Legislação Municipal e que tem em sua simbologia, em sua consistência, o que se prevê das instituições, que são a integração e a articulação. “E tem potencial de transformar a realidade local, a realidade no ambiente escolar. Tem um potencial transformador muito importante”, ressaltou o juiz Túlio Dualibi Alves Souza.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira observou que ter o Programa “Eu e Você na Construção da Paz” concorrendo ao Prêmio Innovare, faz de Campo Verde uma referência no desenvolvimento de políticas públicas.

“Essa parceria da Prefeitura Municipal juntamente com o nosso Judiciário, provocou todo esse novo sistema de encaminhamento, todo esse procedimento, o que chamou a atenção do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e fez com a gente fosse escolhido para que representasse essa modalidade no Prêmio Innovare”, destacou o prefeito.

Alexandre também destacou a relevância e a importância do Prêmio. “É um reconhecimento de ações que realmente traz grandes benefícios. Se olharmos os ganhadores dos prêmios passados, se vê que foram ações, procedimentos e encaminhamentos de grande relevância para a população”, frisou o prefeito.

“O Círculo [De Construção] de Paz tem nos trazido grandes benefícios nas nossas instituições, nos nossos departamentos, e, os encaminhamentos feitos a partir do “Círculo de [Construção] de Paz” foi o que chamou a atenção do Tribunal de Justiça e acabou nos tendo como referência. Para nós é motivo de satisfação e muita alegria por saber que aquilo que estamos promovendo está tendo reconhecimento, não só no Estado de Mato Grosso e para o Tribunal de Justiça, como agora também, algo que representa em nível e Brasil”, afirmou Alexandre.

Entusiasta do “Eu e Você na Construção da Paz”, a juíza da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Campo Verde Maria Lúcia Prati classificou como gratificante saber que o Programa foi escolhido para representar o Mato Grosso no prêmio Innovare.

“Ao desenvolver o Programa de Construção de Paz nas escolas, literalmente nós estamos pensando nas gerações futuras, em seres humanos melhores, em cidadãos melhores. Nós nos sentimos honrados de estar contribuindo com o Tribunal de Justiça, sendo um projeto piloto, sendo uma comarca piloto de uma iniciativa tão nobre relacionada à criança e à educação”, destacou a magistrada.

Representante do Prêmio Innovare em Mato Grosso, a advogada Rúbia Salah Ayoub explicou que sua presença em Campo Verde teve como objetivo, conhecer o Programa “Eu e Você na Construção da Paz”, os “Círculos de Construção de Paz”, a forma de capacitação e o apoio dado tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Legislativo, que, destacou ela, tiveram participação importante para o sucesso das ações.

“Eu achei o Programa sensacional. Eu acredito que ele vá trazer muitos benefícios para a sociedade. E os jovens vão poder ter um desenvolvimento com muito mais pertencimento. É desenvolvimento para eles como protagonistas da vida e dentro de um universo de pacificação, de conseguir ouvir e entender o problema do seu colega e também da sociedade. Vai acabar refletindo no desenvolvimento dele como pessoa, educacional e também a relação com a sociedade”, observou a representante do Prêmio Innovare.

Desde que começou a ser desenvolvido, em 2022, o Programa “Eu e Você na Construção da Paz” já envolveu mais de 2,8 mil alunos e mais de 160 educadores, com a realização de 204 “Círculos de Construção de Paz”.