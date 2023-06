Parceria visa proporcionar avanços na educação de Campo Verde

Na tarde da última quinta-feira (15), representantes do Grupo Empreendedor Mato Grosso em Evolução (Gemte), estiveram em Campo Verde onde se reuniram com o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira e com a secretária municipal de Educação Simoni Borges com o objetivo de firmar parcerias para a elaboração de políticas públicas e projetos voltados à melhoria da educação no âmbito do Município.

A parceria prevê a contratação, através do Gemte, da Fundação Dom Cabral para elaborar novos projetos e novas políticas públicas para Campo Verde, um dos cinco municípios contemplados com essa parceria.

Conforme explicou o diretor-executivo do Gemte, Guilherme Alves, o grupo tem como mantenedoras 21 grandes empresas e empresários. “Nosso objetivo é ser relevante e apoiar o Estado e os Municípios na construção de políticas públicas que elevem o patamar de qualidade da educação para um nível bem melhor e maior do que nós estamos vivenciando hoje”, explicou ele.

O diretor-executivo explicou também que a atuação do Gemte é focada na construção de planejamento estratégico e de diagnósticos. “E de pensar gestão indicadores que visam apoiar tanto o Estado quanto os Municípios a objetivar isso”, observou ele.

Guilherme destacou também que o Gemte teve participação na elaboração do Programa Educação 10, desenvolvido pelo Governo Estadual. “É um programa que foi montado e balizado em cima de um diagnóstico, de um planejamento estratégico no qual o Gemte deu apoio ao Estado de Mato Grosso”, ressaltou.

Ele frisou também que o Programa vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos três anos. Nesse período já foram implantadas 30 políticas públicas e 150 projetos. “Com essa experiência que nós damos apoio e somos relevantes nesse trabalho, nós estamos levando [as políticas públicas e os projetos] para os municípios, adequados às características de cada um deles”, explicou.

A reunião, realizada no Gabinete do prefeito Alexandre Lopes, contou a presença da secretária de Educação, Simoni Pereira Borges, do gerente de projetos do Gemte, Pedro Henrique Neves, da consultora educacional, Susana Nepomuceno, e da também consultora educacional Gabriele Ferreira.