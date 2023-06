Prefeitura assina contrato para construção de ponte de concreto sobre o Rio Cumbuco

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira assinou na manhã desta quarta-feira (7), o contrato para a construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Cumbuco, obra que será construída em parceria com o Governo do Estado.

A nova ponte, que terá 40,71 metros de extensão, atenderá a nova rodovia que será construída ligando a MT-244, em Campo Verde, à MT-130, em Paranatinga e que terá 90 quilômetros de extensão. A nova rodovia, compõe o complexo logístico que atenderá o terminal de carga e descarga da Rumo Logística, que será implantado com a construção da Ferrovia Estadual Senador Vicente Vuolo, formado pelas MT´s-244 e 140. “Neste momento nós estamos fazendo a ponte, mas o grande pleito é a pavimentação asfáltica”, disse o prefeito.

A nova rodovia, além de facilitar o escoamento da produção agrícola, representa mais comodidade para a população que reside na região de Paranatinga e em parte da região Araguaia, facilitando a ligação com a região Sul e com a capital Cuiabá.

De acordo com a Administração Municipal, a ordem de Serviço para a execução ponte sobre o Rio Cumbuco, será assinada no próximo dia 4. A partir de então, a empresa vencedora da licitação terá o prazo de 3 dias para iniciar às obras, que devem ser executadas em 6 meses.

Esta será a terceira ponte de concreto a ser construída no município de Campo Verde nos últimos dois anos. A primeira, já inaugurada, foi implantada sobre o Rio Roncador, na MT-244. A segunda está sendo construída sobre o Rio das Mortes, ligando a região do Garbugio ao Assentamento Dom Osório e deve ser concluída até o final do ano.

Participaram da assinatura do contrato, o secretário municipal de Administração Claudilei Borges, o Secretário de Obras e Viação, Fabiano Teruel, o secretário de Planejamento Rubens Anunciação Júnior e o representante da empresa responsável pela execução da obra, Adriano Ronchi.