Audiências Públicas começam na próxima segunda-feira

As Audiências Públicas realizadas pela Prefeitura de Campo Verde, são espaços democráticos onde a população pode apresentar suas reivindicações, fazer suas queixas e sugerir ações a serem executadas pela Administração Municipal.

As Audiências Públicas são importantes para que a Administração Municipal possa também elaborar seu plano de trabalho de acordo com a necessidades da população já que as sugestões propostas e acatadas servem de base para a elaboração do Plano Plurianual (PPA) para 2024.

Também são apresentadas pela Administração Municipal, durante as Audiências Públicas, as ações e projetos para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), que estima a receita e fixa a despesas do Município para 2024.

Este ano, o ciclo de Audiências começa na próxima segunda-feira (12) e segue até o dia 24. No total serão realizados 12 encontros. O primeiro será na Escola Estadual Adib Ayesh Nafi Has Abdel Khaleq reunindo moradores dos bairros Recanto dos Pássaros, Jardim América, Santa Rosa e região, com início às 19 horas.

Veja abaixo quando e onde serão as Audiências.

Dia 13: São Miguel, Cidade Alta e Região na Escola Estadual Ledy Anita Brescancim, às 19 horas.

Dia 14: São Lourenço, Eckert, Jardim Campo Verde I, II e III, no Centro Educacional Paulo Freire, às 19 horas.

Dia 15: Jupiara, Recanto do Bosque, Distrito Industrial, Jardim Cuiabá e região. Local: Escola Estadual Monteiro Lobato, às 19 horas.

Dia 16: Chácara das Uvas, Belvedere, Greenville, Vale do Sol e Região. Local, Escola Municipal Áurea Marqueti, às 19 horas.

Dia 17: Assentamento 14 de Agosto, Assentamento 4 de Outubro e região. Local, comunidade 14 de Agosto, às 14 horas.

Dia 19: Centro, Campo Real I, Campo Real II, Jardim Campo Verde, Estação da Luz e região. Local, Escola Municipal Dona Sabina Lazarin Prati, às 19 horas.

Dia 20: Posto Limeira, Serrinha e Região. Local, Escola Municipal Paraíso, às 19 horas

Dia 21: Assentamento Dom Osório e Comunidade Garbugio. Local, Escola Estadual Boa Esperança, às 19 horas.

Dia 22: Assentamento Santo Antônio da Fartura e região. Local, Escola Municipal Santo Antônio.

Dia 23: Comunidade Capim Branco, Taperinha e região. Local, comunidade Capim Branco, às 19 horas.

Dia 24: Agrovila João Ponce de Arruda, Assentamento Paulo Freire, Assentamento 28 de Outubro e região. Local, Escola Estadual Alice Barbosa Pacheco, às 19 horas.