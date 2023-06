Pesquisadores descobrem grande volume de água subterrânea em rede de dutos naturais de MT

O Brasil possui vários aquíferos, mas os dois principais são o Guarani que está situado na região centro-leste da América do Sul, abrangendo os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além dos Paraguai, Uruguai e Argentina. O aquífero Alter do Chão está localizado na região que compreende o Amazonas, Pará e Amapá.