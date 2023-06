Mais de 7 toneladas de drogas são apreendidas em 5 meses em MT

Por g1 MT

Ações do Grupo Especial de Segurança de Fronteira (Gefron) na fronteira de Mato Grosso com a Bolívia resultaram na apreensão de 7,7 toneladas de drogas, de acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SESP-MT), divulgado nesta terça-feira (13).

Os entorpecentes foram apreendidos de janeiro a maio deste ano, sendo pasta base, cocaína e maconha.

O Gefron atua diretamente em 28 municípios. Além do combate ao tráfico, a força especializada também fez apreensão de moeda nacional e de madeiras nestes cinco primeiros meses deste ano.