Rua entre o Parque de Exposição e o Aeroporto é pavimentada pela Administração Municipal

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Depois de pavimentar parte das ruas internas do Parque de Exposição Marco Antônio Esteves da Rocha, a Prefeitura de Campo Verde, através da Secretária Municipal de Obras, iniciou o asfaltamento da rua entre o Parque de Exposição e o Aeroporto Luiz Eduardo Magalhães.

Os trabalhos começaram na última semana, com a terraplanagem e a execução da base da pavimentação. Serão asfaltados cerca de 5 mil metros quadrados e a previsão é que até o final deste mês a obra esteja finalizada.

A pavimentação, além de melhorar o acesso às dependências do Parque de Exposição, vai colocar fim à poeira que tanto incomodava as empresas instaladas no interior do Aeroporto.