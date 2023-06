Ladrão devolve objetos furtados de loja e manda carta pedindo perdão ao dono em MT: ‘muito arrependido’

“Peço mil perdão pelo que fiz. Estou te devolvendo suas coisas, pois não me pertencem. Estou muito arrependido, pois eu estava sobre efeito de drogas e álcool. Sei que não é desculpa, mas eu em sã consciência não faria isto. Aqui estão todas as suas coisas, eu só te peço uma coisa. Se for possível, se o senhor pode retirar a queixa contra mim com o Padilha na delegacia, pois estou muito envergonhado. Me perdoa” , diz trecho da carta.

A Polícia Civil investiga o caso.