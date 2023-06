Vagas de emprego do SINE para esta semana

O SINE (Sistema Nacional de Emprego) em Campo Verde, está disponibilizando mais de 10 vagas: são diversas oportunidades para quem está à procura de emprego.

Segundo a coordenadora Cristiane Araújo, esta semana estão sendo disponíveis mais de 10 vagas de empregos, para várias funções.

Os interessados devem se dirigir até o SINE, lá será efetuado um cadastro, que posteriormente será enviado as empresas solicitantes, que farão a seleção e a futura contratação.

RELAÇÃO DE VAGAS DISPONIVEIS NO SINE / CAMPO VERDE, HORARIO DE ATENDIMENTO DAS 07:00 AS 11:00 e das 13:00 as 17:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.

AÇOUGUEIRO 2 AGENTE DE VENDAS E SERVIÇOS 1 AJUDANTE AÇOUGUEIRO 1 AJUDANTE DE OBRAS 6 ANALISTA DE PCP (PROG.E CONTROLE DE PRODUÇÃO 1 ATENDENTE BALCONISTA 1 ATENDENTE DE LOJAS 1 ATENDENTE DE MESA(GARÇONETE) 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 AUXILIAR ARMAZENAMENTO 10 AUXILIAR DE SERVIÇOS NO AEROPORTO 1 AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO 1 COSTUREIRA GERAL 1 COZINHEIRA GERAL 4 COZINHEIRO SALGADOR 1 EMPREGADO DOMÉSTICO DE SERVIÇOS GERAIS 5 ENCARREGADO DE OBRAS 1 GERENTE DE PLANEJAMENTO E ESTÁTISTICAS 1 INSTALADOR REPARADOR DE LINHAS (INTERNET) 1 JARDINEIRO 1 LUBRIFICADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 1 MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 1 MONTADOR 3 MOTORISTA ENTREGADOR 4 OFICIAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (SERVIÇOS GERAIS) 1 OPERADOR DE CAIXA 1 OPERADOR DE EMPILHADEIRA 7 OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 18 OPERADOR DE MÁQUINAS DE CENTRIFUGAR 1 PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA ENS.FUNDAMENTAL 1 REPOSITOR DE MERCADORIAS 1 SALGADEIRO 2 SERVENTE DE OBRAS 4 SOLDADOR 2 TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO 2 TRABALHADOR NA PECUÁRIA (BOVINOS DE LEITE) 2 TRABALHADOR NA CULTURA DE HORTALIÇAS 3 VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA 3 VENDEDOR INTERNO 2 VENDEDOR ORÇAMENTISTA 1

VENDEDOR PACISTA (EXTERNO) 2 VIGILANTE 1

Vagas podem sofrer alterações de Status à qualquer momento.

Trabalhador, você também poderá verificar as vagas disponíveis no posto do SINE / CAMPO VERDE através do endereço https://novo.campoverde.mt.gov.br/vagas/ aplicativo SINE fácil, e em nossa página no facebook (SINE CAMPO VERDE). Para mais informações enviar mensagem no whatsapp (66) 99656-9279 ou ligar no telefone (66) 3419-2426