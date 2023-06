Em entrevista coletiva, prefeito fala sobre a programação do aniversário de Campo Verde e entrega de obras

O prefeito de Campo Verde, Alexandre Lopes de Oliveira, reuniu a imprensa local na manhã desta quinta-feira para uma entrevista coletiva acompanhada de um café da manhã.

Durante a entrevista, que durou cerca de uma hora, o prefeito falou sobre a programação do aniversário de 35 anos de Campo Verde, que será comemorado no próximo dia 4 de julho e das obras que serão entregues à população entre os dias 3 e 8 de julho. Ao todo, serão inauguradas 18 obras que contemplarão setores como educação, saúde, segurança e infraestrutura. “E ao longo do segundo semestre, pelo menos mais 20 obras serão inauguradas”, adiantou o prefeito.

Além das entregas de obras, o prefeito salientou que será realizada, no dia 4 de julho, às 18 horas, no Centro de Eventos Famigliano, a apresentação de 8 novas empresas que estão se instalando ou ampliando suas plantas industriais no município. Entre elas está o aumento da capacidade de abate de um frigorífico de suínos para mil animais por dia e a instalação de um frigorífico de peixes, além da implantação de um centro de distribuição do Toniato, com 10 mil metros quadrados de área construída e a implantação de uma usina fotovoltaica pela (Re)energisa, uma subsidiária da Energisa, com capacidade de geração de 5 megawatts e investimentos de cerca de R$ 40 milhões. “Esses empreendimentos significam mais geração de emprego e renda para o nosso município”, destacou o gestou.

As comemorações do aniversário de 35 anos de Campo Verde serão abertas no dia 30 de junho, com a realização da Sessão Solene da Câmara de Vereadores para entrega de títulos de cidadãos campo-verdense, às 18h30. No sábado (1), será realizada a cavalgada “Resgatando Origens”, com início às 7h00 e saída em frente à Fazenda Dois Corações. À noite, às 19h00, será realizado Culto de Ação de Graças pelos 35 anos do município, na Comunidade Evangélica Atos, localizada na Rua Aracaju, 1312, no bairro Campo Real II.