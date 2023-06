ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS; ASSISTA – CPI ouve “terrorista” de MT que tentou explodir bomba em Brasília

DO METRÓPOLES

Dois condenados pela tentativa de explodir um caminhão-tanque perto do Aeroporto de Brasília, em um ataque político contra o resultado das urnas, são ouvidos nesta quinta-feira (29/6) na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos, na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).https://youtu.be/UVqOEqbzBkc

O mato-grossense Alan Diego dos Santos e George Washington de Oliveira Sousa prestam depoimento durante a sessão de hoje, que começa às 9h30.

Em maio, Alan foi condenado a 5 anos e 4 meses, em regime inicial fechado.

Já George terá que cumprir 9 anos e 4 meses de reclusão, também em regime fechado. Presos no Complexo Penitenciário da Papuda, eles foram escoltados à Câmara Legislativa nesta manhã. Os ouvidos terão garantido o direito ao silêncio, de acordo com decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em 15 de junho.

“Espero que os depoentes respondam as perguntas feitas pelos integrantes da Comissão e não fiquem calados, como fez o senhor George Washington, em outra oitiva, em que ele não respondeu a maioria das perguntas e recorreu ao direito de permanecer calado. Solicitei aos delegados que assessoram a CPI, para irem ao presídio intimá-los e discutir com as autoridades de segurança sobre o transporte dos dois até a Câmara Legislativa, para que eles participem da oitiva”, disse o presidente da CPI, Chico Vigilante (PT).