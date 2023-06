De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Prestes a completar 35 anos de emancipação política e administrativa – a criação do Município se deu no dia 4 de julho de 1988 -, Campo Verde será destaque no Programa É Bem Mato Grosso, exibido aos sábados pela TV Centro América, sob o comando do apresentador Pescuma.

Na última quinta (22) e sexta-feira (23), Pescuma, o repórter Thales Paiva e a equipe de filmagem estiveram na cidade capturando imagens e entrevistando moradores locais para o programa que será exibido no dia 1° de julho.

Um dos entrevistados foi Carlos Menegati, responsável pela comercialização do algodão produzido pelos associados da Cooperfibra, que falou sobre a perspectiva da cotonicultura a da verticalização do setor têxtil no Município.

Outro entrevistado foi o pioneiro Rubens Fernandes, 86 anos, que nasceu em Campo Verde. Seu Rubens é descendente de Zeca Camilo Fernandes, que, juntamente com Diogo Borges, chegou à região em 1884, vindo da cidade de Bagagem, no triângulo Mineiro.

Seu Rubens, que ainda se mantém na ativa apesar da idade, cavalgando e cuidando do gado, recebeu a equipe na Fazenda Deputado, implantada por seu ancestral mineiro ainda no século XIX, onde falou do seu amor e do orgulho que sente por Campo Verde.

A equipe esteve no Assentamento Santo Antônio da Fartura, onde entrevistou pequenos produtores rurais. O produtor José Carlos Dolphine também concedeu entrevista para o programa, que vai mostrar um pouco da história e do potencial de crescimento e desenvolvimento do município.