Cidadão Campo-verdense: entrega de títulos marca início das comemorações de aniversário de Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Câmara de Vereadores de Campo Verde realiza hoje (30) a partir das 18h30, a entrega de títulos de cidadão campo-verdense a 29 moradores da cidade. A entrega marca o início das comemorações do aniversário do Município, que no próximo dia 4, comemora 34 anos de emancipação política e administrativa.

A concessão dos títulos é feita a pessoas não nascidas no município e que realizam atividades de destaque na sociedade. As indicações são feitas pelos vereadores e pela mesa diretora da Câmara.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira participará da Sessão. Segundo ele, a concessão dos títulos é um reconhecimento merecido. “Todos os homenageados, de uma forma ou de outra, têm contribuído com o desenvolvimento da nossa cidade, portanto, essa é uma homenagem pertinente. Estão todos de parabéns”, disse o prefeito.