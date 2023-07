‘Ele não tem preparo’, diz mãe sobre professor que agrediu aluno com autismo na escola em MT

Por João Carlos Morandi e Rogério Júnior, TV Centro América e g1 MT

A mãe do aluno com autismo de 13 anos que foi agredido por um professor, nessa quinta-feira (29), em Sinop, ao norte do estado, contou à TV Centro América que o profissional não tem preparo para lidar com a crise de ansiedade pela qual o filho dela passava. O professor desferiu dois socos no rosto do adolescente e, segundo a mãe, não tem como desculpá-lo por isso.

Ela não quis se identificar, mas relatou que, assim que chegou na Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra, onde ocorreu a agressão, o filho estava ao lado do professor.

“Chegando lá, eu vi toda essa situação, e o professor estava do lado dele e me pediu desculpas. Ele simplesmente ficou em pé, ali, como se nada tivesse acontecido. Qual que é o preparo desse profissional? Ele não tem preparo nenhum”, afirmou.

O professor foi afastado da escola, segundo a Diretoria Regional de Educação (DRE), até o esclarecimento do caso.