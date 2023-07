Motociclista de 75 anos morre ao ser atingido por caminhão em MT

De acordo com a Polícia Civil, testemunhas relataram que o motorista do caminhão, de 42 anos, seguia na estrada Jussara quando chegou na intersecção da via com a estrada Realeza e colidiu com o motociclista.

Luiz Vieira foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O condutor do caminhão não teve ferimentos e foi liberado.