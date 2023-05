Procon de Campo Verde alerta sobre golpe utilizando número falso de telefone do órgão

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O Serviço de Proteção ao Consumidor de Campo Verde (Procon/CV) registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil do município na última semana denunciando a existência de um golpe que utiliza um número de telefone que não pertence ao órgão

De acordo com o Procon de Campo Verde, o número de telefone utilizado pelo golpista, disponível na página de busca do Google é (66) 99721-5383. O da instituição é o (66) 99913-0748. O número já foi atualizado no site de busca.

Segundo o Procon, o golpe é aplicado quando o consumidor entra em contato com o estelionatário, via telefone, para efetuar uma denúncia contra alguma empresa. O golpista, que já foi identificado pela polícia, pede então, que sejam repassados valores que, segundo ele, são para o pagamento de taxas de cartório e outros. Pelo menos dois empresários e dois consumidores de Campo Verde foram lesados.

O Procon de Campo Verde informa que o órgão não cobra nenhuma taxa pelos serviços e não trabalha com valores.