Postos de combustíveis são fiscalizados em MT pelo Procon após anúncio de redução

Por g1 MT

Os postos de combustíveis em Mato Grosso estão sendo fiscalizados depois do anúncio de redução nos preços da gasolina e do diesel pela Petrobras, de acordo com o Procon Estadual, nesta sexta-feira (19). A ação é realizada em conjunto com a Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz).

Segundo o Procon, os novos valores já foram repassados das refinarias para as distribuidoras, o que influencia a nova política de preços nos produtos comercializados. Para acelerar a diminuição dos preços, o Procon orienta que os consumidores cobrem a nota fiscal ao abastecer.

A expectativa é que as distribuidoras repassem essa redução aos postos porque a medida anunciada pela Petrobras entrou em vigor na quarta-feira (17).