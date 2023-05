Dia de Combate às Exploração e ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes é marcado por exibição de filme e orientações

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Além de “plantar” flores de papel por diversos pontos da cidade e de palestras realizadas em escolas, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Verde, utilizou a exibição de um filme e o repasse de informações para chamar a atenção sobre o dia 18 de maio, “Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”.

A ação foi realizada no Ginásio Municipal de Esportes Joubert Isaias Romancini, na última quinta-feira e reuniu cerca de 200 pessoas, entre crianças, jovens e adultos. O filme de animação “Divertidamente”, foi exibido em parceria com o Sicredi, através do projeto “Cine Sicredi”.

“Infelizmente, o abuso sexual e a exploração sexual não são exclusivos de Campo Verde, é em nível mundial e nós precisamos tratar, precisamos combater e chamar a atenção da nossa sociedade para que juntos possamos denunciar. Se você sabe, se você desconfia, denuncie”, pediu a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Rosilei Pereira Borges de Oliveira. “Faça sua parte, faça bonito e seja um parceiro da Assistência Social e um cuidador das nossas crianças”, completou.

As denúncias podem ser feitas através do “disque 100”. Além da secretária Rosilei Pereira Borges de Oliveira, participaram da ação o secretário municipal de Cultura, Lazer e Esporte, Clemilson Carvalho, o gerente do Sicredi, Jeferson Perejon e a vereadora Socorro dos Santos Souza, que representou a Câmara Municipal.