‘Escritório do crime’ é descoberto e três são presos em Várzea Grande (MT)

A polícia contou que realizava patrulha no Bairro José Carlos, quando encontrou um homem em uma moto, com atitude suspeita. Ele foi abordado em frente à casa onde estava. Na residência, um carro, que tinha as rodas de outras marca, foi encontrado, o que levou a equipe a fazer buscas pelo local.

De acordo com o boletim de ocorrência, na casa havia um escritório usado para estelionato, com diversos celulares, cadernos com anotações de contas bancárias e e-mails.

A polícia ainda informou que os suspeitos aplicavam golpes através de um site de vendas e trocas, onde solicitavam transferências bancárias de produtos inexistentes. Um dos integrantes confessou e disse que os envolvidos recebiam ordens de um detento da Penitenciária Central do Estado (PCE), que seria líder do esquema.