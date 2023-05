Peça circense “Tem Palhaço Que Desperdiça Água” do Circo Teatro Sem Lona se apresenta em Campo Verde

Projeto cultural e educativo com patrocínio da Aegea faz espetáculos de conscientização sobre o uso dos recursos naturais passando por várias cidades de Mato Grosso

Assessoria

A peça circense “Tem Palhaço Que Desperdiça Água” -, produzida e apresentada pela cia paranaense Circo Teatro Sem Lona, passará por algumas cidades de Mato Grosso. A peça estreou em Jauru e dia 5 de maio se apresenta m Campo Verde, seguindo para Barra do Garças, Primavera do Leste e finalizando a turnê pelo estado no dia 11 de maio em Vale dos Sonhos.

Os alunos das escolas municipais destas cidades aprenderão de forma lúdica temas que permeiam as áreas da educação ambiental, saúde e higiene. Após o espetáculo atividades interativas para as crianças e oficinas com materiais reciclados.

O espetáculo utiliza a linguagem circense e teatral para conscientizar a população sobre a importância da água para sobrevivência na Terra. A peça é encenada por quatro atores que, ao longo da apresentação, interagem com a plateia, utilizando-se da comédia para abordar temas como o desperdício e como economizar a água. As mensagens são transmitidas de forma lúdica com o intuito de despertar a compreensão da grande importância que é a água no ecossistema, orientado a futura geração a ser cidadãos conscientes e responsáveis para com o meio ambiente.

Com patrocínio da Aegea por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura e do Governo Federal, o projeto cultural e educativo tem como o objetivo orientar e ensinar as crianças e adolescentes como cuidar e utilizar o bem mais precioso do planeta: a água.

Quem é a cia “Circo Teatro Sem Lona”

Há 27 anos, a companhia “Circo Teatro Sem Lona” tem como objetivo criar uma linguagem teatral que promove espetáculos em espaços públicos e alternativos. É uma companhia independente com o objetivo de pesquisar e criar uma linguagem teatral inspirada nas companhias de circo-teatro, que no passado movimentaram a circulação de espetáculos pelo interior do Brasil.

A “Circo Teatro sem Lona” também realiza diversos projetos por meio da Lei de Incentivo à Cultura, impactando mais de 1,5 milhão de pessoas e por onde passa deixa sua marca, alegrando a criançada.

Com cerca de 350 espetáculos por ano em seu portifólio, a companhia já se apresentou em muitas regiões e cidades do interior do Brasil contabilizando mais de 500 municípios e mais de um milhão de quilômetros percorridos. Coleciona mais de 70 prêmios e solidificou seu nome como uma das mais atuantes companhias no Brasil com diversas participações em festivais e eventos culturais, promovendo a democratização da cultural a um público plural.

Sobre Aegea

Criada em 2010, a Aegea é líder no setor privado de saneamento básico no Brasil. Em cada município onde atua, leva mais saúde e qualidade de vida para a população, respeitando sempre o meio ambiente e a cultura local. Hoje, são mais de 22 milhões de pessoas atendidas em 171 municípios, de norte a sul do Brasil.

A Aegea atua no gerenciamento de ativos de saneamento por meio de concessões comuns plenas ou parciais, subconcessões e parcerias público privadas (PPPs), como administradora de concessões públicas em todo processo do ciclo integral da água – abastecimento, coleta e tratamento de esgoto, de acordo com o perfil e necessidade de cada município.

Com o objetivo de ser referência Global, a empresa garante a disponibilidade de água nas regiões onde opera e trata 100% do esgoto coletado, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade e para conservação do meio ambiente por meio do crescimento sustentável. Sua atuação é pautada pelo respeito a sociedade, ao meio ambiente e aos princípios éticos. Somos um agente transformador da vida das pessoas e das cidades onde atuamos. Esse é o nosso propósito: nossa natureza movimenta a vida.

Programação

Dia 05 de maio – Campo Verde

Escola Municipal Paulo Freire

Horários: 9h30 e 13h40

Dia 08 de maio – Barra do Garças

Escola Padre Sebastião Teixeira de Carvalho

Horários: 9h30 e 13h40

Dia 09 de maio – Primavera do Leste

Escola Dallafiora Costa

Horários: 9h30 e 14h40

Dia 10 de maio – Primavera do Leste

Escola Novo Horizonte

Horários: 9h45 e 13h40

Dia 11 de maio – Vale dos Sonhos

Escola Castro Alves

Horários: 8h30 e 10h15