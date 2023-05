Carreira no cooperativismo – Sicredi oferece oportunidades para colaboradores crescerem junto com a instituição

Com cerca de 38 mil colaboradores no País, 10% deles têm mais de 10 anos de casa e construíram uma carreira profissional na instituição; vagas são abertas com frequência para vários cargos em diferentes estados

Assessoria

O Brasil tem cerca de 36 milhões de trabalhadores com carteira assinada, o equivalente a 37% da população ocupada, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao fechamento de 2022. Apesar do contingente considerável, a oportunidade de trilhar carreira ascendente em uma organização não é oferecida para todos. Para alcançar seus objetivos de carreira, mais da metade da responsabilidade é do profissional, por meio de qualificação, aperfeiçoamento e muita dedicação. Do outro lado, faz diferença quando a empresa incentiva esse crescimento.

Com mais de 38 mil colaboradores no Brasil, o Sicredi tem um modelo de gestão que visa e valoriza o crescimento dos colaboradores e oferece oportunidades de aprendizagem e formação constantes. Com 121 anos de história, tem como propósito construir juntos uma sociedade mais próspera, que é praticado de dentro para fora, todos os dias. O comprometimento dos colaboradores é tamanho que reflete externamente. Resultou na certificação pela Great Place To Work (GPTW), que reconhece os melhores ambientes de trabalho em 97 países, por dois anos consecutivos. O Sicredi também está na lista de “Melhores Empresas para Trabalhar” e “Melhores Empresas para Começar Carreira”, em rankings promovidos pela revista Você S/A.

“Somos movidos pela cooperação e promovemos juntos o desenvolvimento das pessoas e das regiões onde atuamos. Proporcionamos um ambiente acolhedor e humano, que valoriza o clima leve e a proximidade. Nossas ações e soluções têm a estratégia focada nas pessoas e, pensando numa transformação constante, evoluímos o tempo todo frente aos desafios e oportunidades”, define Francisco Lucena, gerente de Gestão de Pessoas da Central Sicredi Centro Norte, que abrange os estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima e algumas cidades de Goiás.

Ele acrescenta que essas características têm feito com que o Sicredi se destaque como marca empregadora, e desperte nos profissionais o interesse de fazer parte da organização. Nesse sentido, a instituição criou e lançou recentemente um ambiente no site (www.sicredi.com.br/site/carreiras/) para comunicar especificamente sobre este tema. Na página estão informações sobre o Sicredi e grandes números, as carreiras que o profissional pode seguir na instituição, prêmios e certificações, benefícios e claro, as vagas disponíveis.

Crescendo junto

Além de atrair novos talentos, o Sicredi procura reter os que já possui e contribui com a construção da carreira dos colaboradores. Para isso, oferece programas de formação e desenvolvimento (mais de 60% das vagas preenchidas são de colaboradores), promove a divulgação de vagas internas, programas Trainee, e apoio na construção do plano de desenvolvimento individual, com foco na posição atual e futura.

E foi pensando na realização de seus sonhos e no seu desenvolvimento que Ivo Ferreira de Alvarenga Junior, 43 anos, se preparou para assumir um novo passo em sua carreira. Com 19 anos de Sicredi, desde que foi contratado pela Central Sicredi Centro Norte, que tem sede em Mato Grosso, ele trabalha e se capacita para evoluir junto com o Sicredi. Começou como auxiliar administrativo em 2004, quando tinha apenas o curso técnico em contabilidade, e um dos combinados com a empresa no momento da contratação foi de que iniciasse imediatamente a faculdade.

O combinado foi um estímulo à busca de conhecimento, que resulta em uma coleção de títulos. Além da graduação em Ciências Contábeis, Ivo tem MBAs em Gestão Empresarial de Cooperativas, Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria, pós-graduação em Ciências de Dados e Big Data Analytics, e outros cursos oferecidos pelo Sicredi. E teve mais uma conquista. Recentemente foi promovido ao cargo de diretor de Operações da Sicredi Norte, no Pará, e deixará o cargo de gerente de Processos que ocupa atualmente na Central.

Toda a trajetória traçada por Ivo – que passou por cinco cargos em diferentes áreas – teve um apoio muito importante, da esposa Marcionilia Lemos Monta Alvarenga, com quem está casado há 23 anos e tem duas filhas, Amanda (14) e Bianca (11). Em breve a família se mudará de Mato Grosso para o Pará, onde Ivo assumirá novos desafios. “O Sicredi possibilitou que evoluísse tanto na educação formal (graduação, pós, especializações, cursos, etc.), como em habilidades técnicas e de gestão. Trabalhar em um local onde é possível alinhar seu propósito pessoal com o da empresa é especial. Por isso venho nessa caminhada há tanto tempo com o Sicredi. É uma satisfação poder ver que seu trabalho impacta positivamente as pessoas e comunidades. Isso não tem preço”, afirma Ivo, ao acrescentar que as oportunidades no Sicredi sempre aparecem e por isso é importante estar preparado e informar o gestor sobre os planos.

Esta recomendação já está sendo seguida pelo jovem Giovanny Franco de Carvalho. Aos 20 anos, trabalha há 10 meses no Sicredi na função de assistente de Business Intelligence (BI) e já traçou planos para sua carreira. Estudante do curso de Sistema de Informação, pretende se aperfeiçoar para que a cada ano possa assumir um novo desafio. “Confesso que fui atraído pelos benefícios e a possibilidade de construir carreira. No entanto, ao entrar na empresa, além de confirmar essas informações tive outras surpresas, como o propósito do Sicredi, o modelo de gestão diferenciado, que valoriza as pessoas. Isso me orgulha e por isso quero permanecer aqui”, conta Giovanny ao dizer que vários colegas os inspiram a ser um profissional melhor e a buscar mais conhecimento.

O entusiasmo e as possibilidades oferecidas pela empresa motivaram o jovem a dar um passo importante na vida. Recentemente pediu a namorada Ana Paula, com quem está há quatro anos, em casamento. E a data já está marcada: 15 de julho.

Oportunidades

Para o profissional que deseja fazer uma carreira no Sicredi, o gerente de Gestão de Pessoas, Francisco Lucena, dá algumas orientações, como a busca pelo autoconhecimento para desenvolver competências técnicas e comportamentos que darão sustentação para a efetividade nas entregas; ter iniciativa e senso de urgência para fazer o que é esperado, dentro da velocidade característica do negócio; ter empatia para entender as necessidades e expectativas de clientes internos/associados e propor soluções/alternativas.

“Além disso, é importante que o colaborador tenha coragem para se desafiar, para ir além do esperado; ter humildade para escutar, conectar e complementar, e também brilho no olho, para inspirar e impactar pessoas e comunidades”, complementa o gerente ao dizer que seguindo essas diretrizes, há grande chance de o colaborador construir uma carreira sólida e duradoura no Sicredi.

Para quem tem interesse em trabalhar no Sicredi, a instituição financeira cooperativa está com várias vagas abertas em estados como Mato Grosso, Pará, Rondônia, Amazonas e Amapá. As vagas são para diferentes cargos, além de banco de talentos exclusivo para PCD. A publicação de processos seletivos ocorre com frequência e os interessados devem acompanhar o site (www.sicredi.com.br/site/carreiras/) para aproveitar as oportunidades.

Atualmente, o perfil dos colaboradores está distribuído da seguinte forma: 59% são mulheres e 42% estão na faixa de 21 a 30 anos. Com relação ao tempo de casa, 42% têm até dois anos de empresa; 22% têm de dois a cinco anos; 19% têm de 5 a 10 anos de trabalho; e 10% estão no Sicredi de 10 a 15 anos.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.400 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.

Nos estados de Mato Grosso, Pará Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 227 municípios e possui 296 agências, para o atendimento a mais de 1 milhão de associados.

Site do Sicredi:

www.sicredi.com.br

Redes Sociais:

Facebook |Instagram | LinkedIn | YouTube