Exposição Agropecuária – Baile para escolha da Rainha da Expoverde terá show nacional de Cleber & Cauan

O tradicional baile para a escolha da Rainha da 22ª edição da Expoverde terá o show nacional da dupla sertaneja Cleber & Cauan. O evento será realizado em 27 de maio, no Centro de Eventos Juventude, em Campo Verde (136 km de Cuiabá), e os convites serão vendidos a partir desta quarta-feira (3).

De acordo com Manaíra Ala Minuzzi, coordenadora do concurso para a escolha da rainha, neste ano o evento contará com o show nacional, retomando o formato realizado há oito anos e que era sucesso de público. O baile irá coroar a rainha, bem como as duas princesas da Expoverde 2023.

“Antigamente se fazia essa celebração com um show. Mas nos últimos anos nós estávamos fazendo, a cada ano, um formato diferente. Então, nesta edição escolhemos essa forma de apresentar um show e esperamos que todos possam comparecer”, explicou.

Toda a renda arrecadada será destinada para ações com fins sociais, através do Instituto Cavalgar, projeto capitaneado pelo Sindicato Rural de Campo Verde e Rotary Club. “A Expoverde sempre tem a parte social e todos os anos, parte da bilheteria é revertida para as instituições. Porém, como este ano a entrada será aberta, a bilheteria do baile é que será destinada a esse intuito”, disse Manaíra.

Nesta edição, 18 candidatas se inscreveram para concorrer ao posto de Rainha da Expoverde. A grande vencedora será escolhida dentre seis finalistas. A seleção ficará a cargo de um corpo de jurados e vai considerar os quesitos beleza, postura, expressão corporal, simpatia e desenvoltura das candidatas.

À rainha, caberá a participação em ações como convite ao público, divulgação da feira nas redes sociais, conceder entrevistas e estar presente durante todo o período de exposição. Logo após a escolha, o público presente poderá conferir os maiores sucessos da dupla sertaneja.

Quem estiver interessado em adquirir mesas para o evento, elas estarão sendo vendidas no Centro Empresarial de Campo Verde (CEMP). Quanto às vagas no setor Premium, podem ser compradas em pontos de venda localizados na sorveteria D’Itália, na Country Mix ou ainda na lotérica Ouro Verde.

Patrocinadores

Para a realização do concurso, várias empresas atuam em parceria. São elas; Anne Prado Bronzeamento; Arena Corpus; Andreia oliveira; Armazém da Fé; Butique Semijoias e Importados; Carmen Steffens; CCAA; Clínica Mahara; Country Mix; Espaço Laser Depilação Campo Verde; Espaço Beleza Urbana; Espaço Terapêutico Beija Flor; Fotografando em Curvas; Haras Neri; Larissa Tousube – Cílios e Estética; Nutricionista Camila Delgado; O Boticário; Oral Brasil Implantes; Pink Store; Pharmativa; Revitalle Medical Center; Skala Perfumes e Acessórios; Studio La Beaute; Styllus Sobrancelhas; Tania Cécere – Estética e Cosmetologia; The Beauty; Vanizi Machado Beauty; Zem Multimarcas; Zizi Bijus.

Expoverde

A 22ª edição da Expoverde se inicia oficialmente após a comemoração do aniversário de 35 anos do município de Campo Verde, que ocorrerá em 4 de julho. Assim, a abertura da Expoverde acontecerá em 5 de julho e o evento segue até 8 de julho, no Parque de Exposições.

A exposição agropecuária é um evento realizado pelo Sindicato Rural de Campo Verde e conta com o apoio da Prefeitura de Campo Verde e da Câmara Municipal de Vereadores.