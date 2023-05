No acostamento – Irmãos são atropelados a caminho da escola; veja o vídeo

Do: MidiaNews

Uma das vítimas deve passar por cirurgia; câmera de segurança filmou o impacto

Dois irmãos, de 15 e 12 anos, foram atropelados por um Renault Duster quando iam para a escola, na manhã desta segunda-feira (29), na rodovia MT-040, em Santo Antônio do Leverger.

Câmeras de segurança filmaram o momento do impacto. Nas imagens é posssivel ver um carro em alta velocidade vindo no sentido contrário e atingindo os adolescentes que trafegavam no acostamento da rodovia.

Conforme informações da Polícia Civil, com o impacto, as vítimas sofreram inumeras lesões e precisram ser encaminhadas para o Hospital Municipal de Cuiabá.

Um dos irmãos bateu a cabeça e está internado em estado grave com fratura exposta. Ele precisará passar por uma cirurgia.

Segundo a tia dos meninos, após o acidente o motorista tentou sair do local, mas foi impedido pelos moradores. Após a chegada da Polícia ele foi encaminhado para a delegacia.

A Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran) investiga o caso.

Veja o vídeo publicado pelo site MT Play