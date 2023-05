Captação de recursos: Secretaria de Cultura realiza curso sobre elaboração de projetos

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte de Campo Verde está realizando no Centro Cultural, um curso voltado à capacitação de artistas e produtores locais sobre a elaboração de projetos para a captação de recursos viabilizados pelas Leis Paulo Ricardo e Aldir Blanc 2.

De acordo com o supervisor de Cultura Charles Pierre, 35 pessoas estão participantes do curso, que está sendo ministrado no Centro Cultural, pelo músico e produtor cultural, André Coruja, de Cuiabá.

Vale destacar que a correta elaboração do projeto, com um bem elaborado plano de trabalho, são primordiais para o sucesso de uma proposta.